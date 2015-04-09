Обама: Госдеп рассмотрел вопрос по исключению Кубы из списка стран-спонсоров терроризма

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США завершил рассмотрение вопроса по исключению Кубы из списка стран-спонсоров терроризма и передал этот процесс Белому дому, однако окончательного решения пока нет. Об этом сообщил в четверг президент США Барак Обама в ходе визита на Ямайку, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В ходе этого процесса мы опирались на факты, - сказал глава Белого дома. - Мы хотим быть уверенными, что, учитывая эффективность такого инструмента по изоляции стран, по-настоящему поддерживающих терроризм, у нас есть серьезные доказательства того, что это действительно так и обстоятельства изменились, и список, соответственно, будет изменен".

При этом американский лидер уточнил, что в четверг не намерен выступать с заявлениями по этой теме.

Пребывание островного государства в списке стран-спонсоров терроризма служит главным препятствием для открытия посольства в Вашингтоне. Помимо Кубы в составляемый Госдепом перечень включены Иран, Судан и Сирия.

О желании нормализовать отношения с Кубой Барак Обама объявил 17 декабря 2014 года. Его план, помимо открытия посольств, предусматривает и налаживание торговых связей.