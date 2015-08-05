Обама: договор по ИЯП не гарантирует потепления отношений США с Ираном

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Ядерные договоренности с Ираном не гарантируют потепления в отношениях Тегерана и Вашингтона, заявил в среду президент США Барак Обама, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Соглашение не решает все проблемы, — сказал Обама, выступая в Американском университете в Вашингтоне. — Оно не обеспечивает потепление между двумя странами, но мы достигаем наших целей в области безопасности".

Он повторил позицию администрации, что соглашение отсекает все пути Тегерану для создания атомной бомбы и при этом устанавливает беспрецедентно жесткий механизм мониторинга и контроля над соблюдением соглашения.

Во вторник на рассмотрение палаты представителей конгресса США был внесен проект резолюции о неодобрении соглашения с Ираном по ядерной программе.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.