ОАЭ заявили о задержании связанной с "Хезболлах" и Ираном группировки

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили о нейтрализации группировки, связанной с ливанским движением "Хезболлах" и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на Аппарат государственной безопасности ОАЭ.

Согласно сообщению, участники группы были задержаны в ходе операции.

"Аппарат государственной безопасности ликвидировал группировку, связанную с "Хезболлах" и Ираном, и арестовал ее участников", - говорится в заявлении.

По данным опубликованных агентством материалов, задержанных обвиняют в отмывании средств, подрыве экономики и создании угрозы национальной безопасности.