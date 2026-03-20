    • 20 марта, 2026
    • 03:41
    ОАЭ заявили о задержании связанной с Хезболлах и Ираном группировки

    Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили о нейтрализации группировки, связанной с ливанским движением "Хезболлах" и Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство WAM со ссылкой на Аппарат государственной безопасности ОАЭ.

    Согласно сообщению, участники группы были задержаны в ходе операции.

    "Аппарат государственной безопасности ликвидировал группировку, связанную с "Хезболлах" и Ираном, и арестовал ее участников", - говорится в заявлении.

    По данным опубликованных агентством материалов, задержанных обвиняют в отмывании средств, подрыве экономики и создании угрозы национальной безопасности.

    Объединенные Арабские Эмираты Эскалация на Ближнем Востоке Движение Хезболлах
    BƏƏ "Hizbullah" və İranla əlaqəli qruplaşma üzvlərinin həbs olunduğunu açıqlayıb
