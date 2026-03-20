BƏƏ "Hizbullah" və İranla əlaqəli qruplaşma üzvlərinin həbs olunduğunu açıqlayıb
Digər ölkələr
- 20 mart, 2026
- 06:06
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) hakimiyyəti Livanın "Hizbullah" hərəkatı və İranla əlaqəli qruplaşmanın zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə WAM agentliyi BƏƏ-nin Dövlət Təhlükəsizliyi Aparatına istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, qruplaşma üzvləri əməliyyat zamanı saxlanılıb.
"Dövlət Təhlükəsizliyi Aparatı "Hizbullah" və İranla əlaqəli qrupu zərərsizləşdirib və üzvlərini həbs edib", - bəyanatda deyilir.
Agentliyin yaydığı materiallara görə, saxlanılanlar çirkli pulların yuyulmasında, iqtisadiyyatı sarsıtmaqda və milli təhlükəsizliyə təhdid etməkdə ittiham olunurlar.
