ОАЭ призвали к международной реакции на ситуацию в Ормузском проливе

В ОАЭ заявили о недопустимости использования Ормузского пролива в качестве средства политического и экономического давления на мировое сообщество.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Эмиратов.

В ведомстве отметили, что Ормуз является жизненно важным транзитным путем приблизительно для одной пятой мировых поставок энергоносителей и играет ключевую роль в международной торговле.

"Решительно отвергаем попытки использовать пролив в качестве средства экономического принуждения или шантажа, призываем к коллективной международной реакции на ситуацию, поскольку происходящее является экономической войной и пиратством, выходящим за пределы региона и затрагивающим глобальную экономику в целом", - отмечают в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что ОАЭ продолжают следить за ситуацией в регионе на фоне перемирия между США и Ираном, и подчеркивают важность дополнительных разъяснений относительно положений соглашения, касающихся обязательств Ирана о ненападении на страны региона.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

На следующий день, президент США Дональд Трамп заявил, что США начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе, однако 15 апреля, заявил об открытии Ормузского пролива для сохранения отношений с Китаем. Фактического подтверждения данного решения не было представлено.

Одновременно с этим Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что ВМС страны продолжают блокаду иранских портов и Ормузского пролива.