Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    ОАЭ призвали к международной реакции на ситуацию в Ормузском проливе

    Другие страны
    • 16 апреля, 2026
    • 11:29
    ОАЭ призвали к международной реакции на ситуацию в Ормузском проливе

    В ОАЭ заявили о недопустимости использования Ормузского пролива в качестве средства политического и экономического давления на мировое сообщество.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Эмиратов.

    В ведомстве отметили, что Ормуз является жизненно важным транзитным путем приблизительно для одной пятой мировых поставок энергоносителей и играет ключевую роль в международной торговле.

    "Решительно отвергаем попытки использовать пролив в качестве средства экономического принуждения или шантажа, призываем к коллективной международной реакции на ситуацию, поскольку происходящее является экономической войной и пиратством, выходящим за пределы региона и затрагивающим глобальную экономику в целом", - отмечают в ведомстве.

    В МИД подчеркнули, что ОАЭ продолжают следить за ситуацией в регионе на фоне перемирия между США и Ираном, и подчеркивают важность дополнительных разъяснений относительно положений соглашения, касающихся обязательств Ирана о ненападении на страны региона.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

    На следующий день, президент США Дональд Трамп заявил, что США начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе, однако 15 апреля, заявил об открытии Ормузского пролива для сохранения отношений с Китаем. Фактического подтверждения данного решения не было представлено.

    Одновременно с этим Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что ВМС страны продолжают блокаду иранских портов и Ормузского пролива.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив ОАЭ
    Последние новости

    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    17:39

    Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения Галкыныша

    Энергетика
    17:34
    Фото

    Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of Legends

    Туризм
    17:21

    В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:17

    Саудовская Аравия поддержит экономику Пакистана депозитами на $8 млрд

    Другие страны
    Лента новостей