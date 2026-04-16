İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    BƏƏ Hörmüz boğazındakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq reaksiya tələb edir

    Digər ölkələr
    • 16 aprel, 2026
    • 11:44
    BƏƏ Hörmüz boğazındakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq reaksiya tələb edir

    Hörmüz boğazından dünya birliyinə siyasi və iqtisadi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsi yolverilməzdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir.

    XİN-dən bildirilib ki, Hörmüz boğazı qlobal enerji təchizatının təxminən beşdə biri üçün həyati bir keçiddir və beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynayır.

    "Hörmüz boğazından iqtisadi məcburiyyət və ya şantaj vasitəsi kimi istifadə edilməsini qəti şəkildə rədd edir və kollektiv beynəlxalq reaksiya tələb edirik, çünki bu, regiondan kənara çıxaraq bütövlükdə qlobal iqtisadiyyata təsir edən iqtisadi müharibə və piratçılıqdır", - bəyanatda qeyd edilib.

    XİN vurğulayıb ki, BƏƏ ABŞ və İran arasında iki həftəlik atəşkəs fonunda regiondakı vəziyyəti diqqətlə izləyir və İranın bölgədəki bütün hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasına dair tam öhdəliyini təmin etmək üçün sazişin müddəaları ilə bağlı əlavə aydınlaşdırmaların alınmasının vacibliyini təsdiqləyir.

    Hörmüz boğazı ABŞ-İran danışıqları ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ)
    ОАЭ призвали к международной реакции на ситуацию в Ормузском проливе
    UAE demands global action on Strait of Hormuz tensions

