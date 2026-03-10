ОАЭ отражают ракетные и дрон‑атаки из Ирана

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило, что системы противовоздушной обороны страны активно реагируют на запуски ракет и беспилотников с территории Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает министерство в соцсети Х.

"Системы ПВО Эмиратов в настоящее время отражают угрозы ракет и беспилотников со стороны Ирана. Министерство обороны заявляет, что слышимые звуки являются результатом перехвата ракет и дронов средствами ПВО", - говорится в сообщении.