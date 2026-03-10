BƏƏ İrandan edilən raket və dron hücumlarını dəf edir
Digər ölkələr
10 mart, 2026
16:18
BƏƏ-nin Müdafiə Nazirliyi (MN) təsdiqləyib ki, ölkənin hava hücumundan müdafiə (HHM) sistemləri İran ərazisindən raket və pilotsuz uçuş aparatları (PUA) hücumlarına aktiv şəkildə cavab verir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"BƏƏ-nin HHM sistemləri hazırda İran tərəfindən gələn raket və PUA hücumlarını dəf edir. MN bildirir ki, eşidilən səslər raketlərin və dronların HHM vasitələri tərəfindən zərərsizləşdirilməsinin nəticəsidir", - məlumatda bildirilib.
