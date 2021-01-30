ОАЭ определили категории иностранцев, имеющих право на гражданство

Власти ОАЭ приняли поправки в закон, позволяющие получить гражданство некоторым категориям иностранцев

Власти ОАЭ приняли поправки в закон, позволяющие получить гражданство некоторым категориям иностранцев, передает Report со ссылкой на эмиратское агентство WAM.

"По указаниям президента страны мы приняли сегодня поправки в закон, позволяющие получить гражданство и паспорт ОАЭ инвесторам, талантливым специалистам, ученым, врачам, инженерам и творческим людям", - заявил премьер-министра ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Согласно публикации агентства WAM, заявления претендующих на гражданство будут рассматриваться правительством и местными управлениями исполнительной власти. Для каждой категории определены конкретные критерии.

Новый закон ОАЭ не подразумевает отказ от уже имеющегося гражданства.