ОАЭ начинают операцию по установлению контроля над портом Ходейда в Йемене

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Совет министров ОАЭ объявил о начале военной операции по установлению контроля над городом-портом Ходейда в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM.

"На основании обращения от законного йеменского правительства наши вооруженные силы в составе арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии начинают операцию по освобождению города и порта Ходейда из-под контроля хуситских формирований", — говорится в заявлении Совмина ОАЭ.