 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ОАЭ начинают операцию по установлению контроля над портом Ходейда в Йемене

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Совет министров ОАЭ объявил о начале военной операции по установлению контроля над городом-портом Ходейда в Йемене.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM.

    "На основании обращения от законного йеменского правительства наши вооруженные силы в составе арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии начинают операцию по освобождению города и порта Ходейда из-под контроля хуситских формирований", — говорится в заявлении Совмина ОАЭ.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi