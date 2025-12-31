ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в Йемене

Военные ОАЭ приступили к выводу своих сил из международного аэропорта в йеменской провинции Хадрамаут.

Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на власти Йемена.

Днем ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что сворачивает деятельность своих специализированных групп по борьбе с терроризмом в Йемене.

Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 90 дней и объявил об отмене соглашения о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил с территории Йемена в течение 24 часов.