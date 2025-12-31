Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в Йемене

    Другие страны
    • 31 декабря, 2025
    • 20:37
    ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в Йемене

    Военные ОАЭ приступили к выводу своих сил из международного аэропорта в йеменской провинции Хадрамаут.

    Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на власти Йемена.

    Днем ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что сворачивает деятельность своих специализированных групп по борьбе с терроризмом в Йемене.

    Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 90 дней и объявил об отмене соглашения о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил с территории Йемена в течение 24 часов.

