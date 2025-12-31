ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в Йемене
Другие страны
- 31 декабря, 2025
- 20:37
Военные ОАЭ приступили к выводу своих сил из международного аэропорта в йеменской провинции Хадрамаут.
Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство EFE со ссылкой на власти Йемена.
Днем ранее Минобороны ОАЭ сообщило, что сворачивает деятельность своих специализированных групп по борьбе с терроризмом в Йемене.
Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 90 дней и объявил об отмене соглашения о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил с территории Йемена в течение 24 часов.
Последние новости
21:24
СМИ: Состояние Трампа и его семьи за 15 месяцев выросло примерно на 70%Другие страны
21:08
Welt: Британия и Франция предложили направить в Украину до 15 тыс. миротворцевДругие страны
20:55
Видео
Euronews: Баку устанавливает новые стандарты в сфере общественной безопасностиМедиа
20:46
Фото
Стали известны личности участников тяжелого ДТП в Гёйчае - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
20:37
ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в ЙеменеДругие страны
20:23
Disney выплатит $10 млн штрафа по делу о конфиденциальности детейДругие страны
20:11
Полиция Финляндии задержала судно Fitburg за повреждение кабеля - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:58
Пезешкиан утвердил экс-министра экономики на должность главы ЦБ ИранаВ регионе
19:46