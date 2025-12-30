Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ОАЭ завершили антитеррористическую миссию в Йемене

    Другие страны
    • 30 декабря, 2025
    • 19:34
    ОАЭ завершили антитеррористическую миссию в Йемене

    Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сворачивает деятельность своих специализированных групп по борьбе с терроризмом в Йемене.

    Как передает Report, об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

    "Решение принято по собственной инициативе ОАЭ с целью обеспечения безопасности личного состава и в координации с международными партнерами", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что ОАЭ участвовали в действиях Арабской коалиции с 2015 года в поддержку легитимной власти в Йемене, а также для борьбы с террористическими организациями и обеспечения стабильности в регионе. Основное военное присутствие вооруженных сил ОАЭ завершилось в 2019 году после выполнения всех задач, оставшееся присутствие ограничивалось группами по борьбе с терроризмом.

    Минобороны подчеркнуло, что данное решение принято с учетом текущего этапа и соответствует обязательствам ОАЭ по поддержке безопасности и стабильности в регионе.

    Ранее глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения, а также объявил об отмене соглашения о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывести силы из его страны в течение суток.

    ОАЭ Йемен антитеррористические операции терроризм
    BƏƏ Yəməndə antiterror missiyasını başa çatdırıb

    Последние новости

    19:54

    В Азербайджане на праздники дорожная полиция будет работать в усиленном режиме

    Происшествия
    19:34

    ОАЭ завершили антитеррористическую миссию в Йемене

    Другие страны
    19:30

    SOCAR Green начал реализацию очередного проекта "зеленой энергии"

    Энергетика
    19:24

    Встреча лидеров "коалиции желающих" запланирована на 6 января в Париже

    Другие страны
    19:21

    Посол Египта: Планируется запуск прямого авиарейса Баку–Каир

    Внешняя политика
    19:06

    Теймур Раджабов стал лучшим среди азербайджанских шахматистов на ЧМ в Дохе

    Индивидуальные
    18:54

    США в ходе операций в Сирии задержали более 300 боевиков ИГИЛ

    Другие страны
    18:46

    Турция и Сомали обсудили вопросы сотрудничества

    В регионе
    18:30

    ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страны

    Финансы
    Лента новостей