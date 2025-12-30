ОАЭ завершили антитеррористическую миссию в Йемене

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сворачивает деятельность своих специализированных групп по борьбе с терроризмом в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

"Решение принято по собственной инициативе ОАЭ с целью обеспечения безопасности личного состава и в координации с международными партнерами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ОАЭ участвовали в действиях Арабской коалиции с 2015 года в поддержку легитимной власти в Йемене, а также для борьбы с террористическими организациями и обеспечения стабильности в регионе. Основное военное присутствие вооруженных сил ОАЭ завершилось в 2019 году после выполнения всех задач, оставшееся присутствие ограничивалось группами по борьбе с терроризмом.

Минобороны подчеркнуло, что данное решение принято с учетом текущего этапа и соответствует обязательствам ОАЭ по поддержке безопасности и стабильности в регионе.

Ранее глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения, а также объявил об отмене соглашения о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывести силы из его страны в течение суток.