В Йемене ввели чрезвычайное положение сроком на 90 дней

Глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими, представляющий международно признанное правительство страны, подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 90 дней.

Об этом сообщает Report со ссылкой на йеменское агентство SABA.

"Чрезвычайное положение в республике вступает в силу во вторник, 30 декабря 2025 года, сроком на 90 дней с возможностью продления", - говорится в указе.

Эти меры введены в связи с "необходимостью противодействия продолжающемуся с 2014 года перевороту, а также в связи с мятежом, спровоцированным повстанцами из Южного переходного совета (ЮПС)", которых поддерживают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Аль-Алими объявил об отмене соглашения о совместной обороне с ОАЭ и потребовал вывода эмиратских сил с территории Йемена в течение 24 часов.

Кроме того, Аль-Алими объявил о введении 72-часовой воздушной, морской и сухопутной блокады Йемена. При этом он уточнил, что объявленная блокада не распространяется на меры, принимаемые международной коалицией.

Напомним, что Саудовская Аравия рано утром 30 декабря нанесла удары по портовому городу Аль-Мукалла в йеменской провинции Хадрамаут на фоне начатой ограниченной военной операции.

Отметим, что в Йемене более 10 лет наблюдается гражданское противостояние. Президентский руководящий совет, поддерживаемый коалицией во главе с Саудовской Аравией, борется против хуситов за восстановление власти в стране. Хуситы, которых поддерживает Иран, контролируют Сану и север страны.

Кроме этого, в последнее время активизировался Южный переходный совет (ЮПС), поддерживаемый со стороны ОАЭ, и стремящийся отделить Южный Йемен.

Представители ЮПС 4 декабря сообщили о взятии под контроль важнейших районов, жизненно важных городов и нефтяных месторождений в богатой нефтью провинции Хадрамаут, расположенной на востоке страны. 9 декабря было объявлено о захвате провинции Мехра.

Президентский совет Йемена призвал ЮПС вывести силы из провинций Хадрамаут и Мехра, однако в Совете отказались делать это.

Нефтяная компания Йемена PetroMasila полностью остановила производство 1 декабря из-за захвата некоторых объектов Союзом племен Хадрамаута.

Союз племен Хадрамаута, созданный в Йемене в 2013 году и требующий автономии для провинции, состоит из местных сил, не связанных с ЮПС и правительством Йемена.