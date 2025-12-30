Yəməndə 90 gün müddətinə fövqəladə vəziyyət elan edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Yəmən hökumətini təmsil edən Prezident Şurasının sədri Rəşad Məhəmməd əl-Alim ölkədə 90 gün müddətinə fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

    Bu barədə "Report" Yəmənin SABA agentliyinə istinadən xəbər verir.

    "Respublikada fövqəladə vəziyyət 2025-ci il dekabrın 30-u tarixində 90 gün müddətinə qüvvəyə minir," - fərmanda qeyd olunub.

    Bu tədbirlər 2014-cü ildən davam edən çevrilişə qarşı mübarizə zərurəti, eləcə də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən dəstəklənən Cənub Keçid Şurasının üsyançıları tərəfindən törədilən qiyamla əlaqədar olaraq tətbiq edilib.

