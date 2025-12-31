İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    BƏƏ Yəməndəki hava limanından hərbçilərini çıxarmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    • 31 dekabr, 2025
    • 22:08
    BƏƏ Yəməndəki hava limanından hərbçilərini çıxarmağa başlayıb

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ordusu Yəmənin Hadramaut əyalətindəki beynəlxalq hava limanından qüvvələrini geri çəkməyə başlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "EFE" Yəmən hakimiyyətinə istinadən məlumat yayıb.

    Bir gün əvvəl BƏƏ Müdafiə Nazirliyi Yəməndə ixtisaslaşmış antiterror qruplarının fəaliyyətini ixtisar etdiyini açıqlamışdı.

    Yəmənin Prezident Administrasiya Şurasının rəhbəri Rəşad Məhəmməd əl-Alimi ölkədə 90 gün müddətinə fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında fərman imzalayıb və BƏƏ ilə müştərək müdafiə sazişinin ləğvini elan edərək, əmirlik qüvvələrinin 24 saat ərzində Yəmən ərazisindən çıxarılmasını tələb edib.

    BƏƏ Yəmən
    ОАЭ начали вывод войск из аэропорта в Йемене

    Son xəbərlər

    22:39

    Uitkoff Ukrayna və Aİ rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparıb

    Digər ölkələr
    22:26
    Foto

    İşğaldan azad olunan ərazilərdə Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb

    Digər
    22:08

    BƏƏ Yəməndəki hava limanından hərbçilərini çıxarmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    22:00
    Foto

    Kəlbəcərdə 32 ildən sonra ilk dəfə Yeni il şənliyi təşkil edilib

    Daxili siyasət
    21:45

    İran Prezidenti keçmiş naziri Mərkəzi Bankının sədri təyin edib

    Region
    21:29

    Mbappe zədə səbəbindən İspaniya Superkubokunu buraxacaq

    Futbol
    21:11

    Yaponiyada 5,7 bal gücündə zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    20:51

    Finlandiya polisi "Fitburq" gəmisini kabelə ziyan vurduğuna görə saxlayıb

    Digər ölkələr
    20:38
    Video

    "Euronews": Bakı şəhər təhlükəsizliyi sahəsində yeni meyarlar müəyyən edir

    Media
    Bütün Xəbər Lenti