ОАЕ, Казахстан и еще 4 страны создали Глобальную коалицию счастья

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Шесть стран - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Казахстан, Коста-Рика, Мексика, Португалия и Словения объявили накануне

о создании Глобальной коалиции счастья. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, решение было принято на проходящем в Дубае 6-м Всемирном правительственном саммите (World Government Summit). Он посвящен вопросам эффективного государственного управления и внедрения современных технологий в различные сферы жизни.

В престижном мероприятии принимают участие более 4 тысяч делегатов из 140 стран, включая глав международных организаций, представителей руководства ведущих научно-технических структур и технологических корпораций мира.

По словам премьер-министра ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммеда бен Рашид Аль Мактума, новая коалиция даст "возможность для ее членов обмениваться идеями и опытом, а также поучиться нашему опыту и показать видение ОАЭ в отношении важности счастья как окончательной цели деятельности любого правительства".

По мнению властей страны, эмиратцы должны жить комфортно и благополучно, пользоваться достижениями технического прогресса и вносить собственный ощутимый вклад в формирование счастливого и благостного будущего не только для ОАЭ, но и арабского региона и всего мира.

В составе кабмина ОАЭ существует пост государственного министра счастья и благополучия. Его в настоящее время занимает женщина - Ухуд бинт Халафан ар-Руми.

Власти ОАЭ подготовили серию амбициозных проектов, которые, как ожидается, позволят стране перейти на следующую ступень развития. Среди них - постепенное внедрение искусственного интеллекта в экономику и сферу услуг, запуск беспилотных видов общественного транспорта, развитие научных программ по освоению космоса и подготовка к созданию в 2117 году первого человеческого поселения на Марсе. Реализация этих планов, как убеждены в правительстве, сделает граждан ОАЭ более счастливыми и гордыми за успехи страны.