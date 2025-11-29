NYP: Ермак заявил, что уходит на фронт

Отправленный в отставку глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак впервые вышел на связь с западными журналистами после скандала.

Как передает Report, об этом пишет The New York Post (NYP).

Экс-чиновник отправил изданию эмоциональное сообщение. В нем он назвал себя честным и порядочным человеком, заверив, что он готов к любым репрессиям.

"Меня осквернили, и мое достоинство не было защищено, - сказал Ермак. - Поэтому я не хочу создавать проблем [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, я иду на фронт".

Экс-глава ОП не уточнил, когда намерен отправиться на передовую и в каком статусе. Он также заранее извинился, если с ним больше не получится связаться.

Напомним, что Зеленский на фоне коррупционного скандала в стране подписал заявление Ермака об отставке с должности главы ОП Украины.