    NYP: Ермак заявил, что уходит на фронт

    Другие страны
    29 ноября, 2025
    06:19
    Отправленный в отставку глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак впервые вышел на связь с западными журналистами после скандала.

    Как передает Report, об этом пишет The New York Post (NYP).

    Экс-чиновник отправил изданию эмоциональное сообщение. В нем он назвал себя честным и порядочным человеком, заверив, что он готов к любым репрессиям.

    "Меня осквернили, и мое достоинство не было защищено, - сказал Ермак. - Поэтому я не хочу создавать проблем [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, я иду на фронт".

    Экс-глава ОП не уточнил, когда намерен отправиться на передовую и в каком статусе. Он также заранее извинился, если с ним больше не получится связаться.

    Напомним, что Зеленский на фоне коррупционного скандала в стране подписал заявление Ермака об отставке с должности главы ОП Украины.

    NYP: Yermak cəbhəyə gedəcəyini açıqlayıb
    Лента новостей