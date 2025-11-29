NYP: Yermak cəbhəyə gedəcəyini açıqlayıb
- 29 noyabr, 2025
- 06:45
Ukrayna Prezident Administrasiyasının (PA) istefaya göndərilmiş rəhbəri Andrey Yermak qalmaqaldan sonra ilk dəfə Qərb jurnalistləri ilə əlaqə saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Post" (NYP) məlumat yayıb.
Keçmiş məmur nəşrə emosional mesaj göndərib. O özünü dürüst və vicdanlı insan adlandıraraq istənilən repressiyaya hazır olduğunu bildirib.
"Məni alçaldıblar və ləyaqətim qorunmayıb. Buna görə də mən [Ukrayna prezidenti Vladimir] Zelenskiyə problem yaratmaq istəmirəm, cəbhəyə gedirəm", – deyə Yermak qeyd edib.
Keçmiş PA rəhbəri ön cəbhəyə nə vaxt və hansı statusda gedəcəyini açıqlamayıb. O həmçinin bundan sonra onunla əlaqə saxlamağın mümkün olmaması halında öncədən üzr istəyib.
Xatırladaq ki, ölkədə korrupsiya qalmaqalı fonunda Zelenski Yermakın Ukrayna Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsindən istefa ərizəsini qəbul edib.