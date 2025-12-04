NY Post: В США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел
Другие страны
- 04 декабря, 2025
- 06:18
В США был задержан студент-иммигрант из Пакистана, который готовил массовый расстрел.
Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники.
По их информации, 25-летний выходец из Пакистана и гражданин США Лукман Хан был задержан с арсеналом оружия и боеприпасов. Правоохранительные органы изъяли у мужчины тетрадь с записями, в которых он подробно описывал план нападения на полицейский участок при Университете Делавэра. Отмечается, что в записях также содержались подробная схема здания и формулировки с намерением "убить всех" и достичь "мученичества" в результате массового расстрела.
Сейчас Хан остается под арестом, ему были выдвинуты обвинения по делу о незаконном хранении оружия.
