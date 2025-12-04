Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    NY Post: В США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 06:18
    NY Post: В США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел

    В США был задержан студент-иммигрант из Пакистана, который готовил массовый расстрел.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники.

    По их информации, 25-летний выходец из Пакистана и гражданин США Лукман Хан был задержан с арсеналом оружия и боеприпасов. Правоохранительные органы изъяли у мужчины тетрадь с записями, в которых он подробно описывал план нападения на полицейский участок при Университете Делавэра. Отмечается, что в записях также содержались подробная схема здания и формулировки с намерением "убить всех" и достичь "мученичества" в результате массового расстрела.

    Сейчас Хан остается под арестом, ему были выдвинуты обвинения по делу о незаконном хранении оружия.

    США задержание массовый расстрел
    Elvis

    Последние новости

    06:18

    NY Post: В США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел

    Другие страны
    05:59

    Мадуро: Телефонный разговор с Трампом прошел в уважительном и дружелюбном тоне

    Другие страны
    05:26

    Астрономы обнаружили самую крупную вращающуюся структуру во Вселенной

    Это интересно
    04:57

    Трамп: США раскроют данные об убийстве после удара по катеру на Карибах

    Другие страны
    04:38
    Фото

    Азербайджан проинформировал ООН о возвращении населения на освобожденные от оккупации территории

    Внешняя политика
    04:19

    Венесуэла заявила о полном суверенитете над своим воздушным пространством

    Другие страны
    03:55

    СМИ: В Ливане назвали превосходными итоги переговоров с Израилем

    Другие страны
    03:22

    СМИ: Стороны конфликта на востоке Йемена договорились о прекращении огня

    Другие страны
    02:43

    AP: Спецпосланник Трампа и Кушнер встретятся с Рустемом Умеровым в США

    Другие страны
    Лента новостей