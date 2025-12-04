ABŞ-də kütləvi atışma planlaşdıran immiqrant tələbə saxlanılıb
04 dekabr, 2025
06:25
ABŞ-də kütləvi atışma planlaşdıran pakistanlı immiqrant tələbə saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Post" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, Pakistan əsilli ABŞ vətəndaşı olan 25 yaşlı Lukman Xan silah-sursat arsenalı ilə tutulub. Hüquq-mühafizə orqanları onun üzərindən dəftər götürüblər. Orada o, Delaver Universitetinin polis bölməsinə hücum planını ətraflı təsvir edib. Qeyd edilib ki, yazılarda binanın ətraflı sxemi və "hamını öldürmək" və kütləvi atış nəticəsində "şəhidlik" qazanmaq niyyəti ifadə olunub.
Hazırda Xan həbsdədir və ona silahın qanunsuz saxlanılması ilə bağlı ittiham irəli sürülüb.
