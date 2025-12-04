İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    ABŞ-də kütləvi atışma planlaşdıran immiqrant tələbə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 06:25
    ABŞ-də kütləvi atışma planlaşdıran immiqrant tələbə saxlanılıb

    ABŞ-də kütləvi atışma planlaşdıran pakistanlı immiqrant tələbə saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Post" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Pakistan əsilli ABŞ vətəndaşı olan 25 yaşlı Lukman Xan silah-sursat arsenalı ilə tutulub. Hüquq-mühafizə orqanları onun üzərindən dəftər götürüblər. Orada o, Delaver Universitetinin polis bölməsinə hücum planını ətraflı təsvir edib. Qeyd edilib ki, yazılarda binanın ətraflı sxemi və "hamını öldürmək" və kütləvi atış nəticəsində "şəhidlik" qazanmaq niyyəti ifadə olunub.

    Hazırda Xan həbsdədir və ona silahın qanunsuz saxlanılması ilə bağlı ittiham irəli sürülüb.

    Pakistan ABŞ Hücum
    NY Post: В США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел

    Son xəbərlər

    06:50

    ABŞ-də həkim gizli şəkildə xəstələri izlədiyinə görə həbs edilib

    Digər ölkələr
    06:25
    Foto

    ABŞ-də kütləvi atışma planlaşdıran immiqrant tələbə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    05:59

    Maduro: Trampla telefon danışığı hörmətli və səmimi tonda keçib

    Digər ölkələr
    05:29

    Astronomlar kainatdakı ən böyük fırlanan quruluşu kəşf ediblər

    Maraqlı
    04:59

    Tramp: ABŞ Karib hövzəsində katerə zərbədən sonra törədilən qətllə bağlı məlumatları açıqlayacaq

    Digər ölkələr
    04:43

    Venesuela öz hava məkanı üzərində tam suverenliyə malik olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    04:27
    Foto

    BMT iclasında Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə qayıdış barədə məlumat verilib

    Xarici siyasət
    03:58

    KİV: Livan İsrail ilə danışıqların nəticələrini mükəmməl adlandırıb

    Digər ölkələr
    03:26

    KİV: Yəmənin şərqində münaqişə tərəfləri atəşkəs barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti