Новое правительство Италии принесло присягу

Новое правительство Италии во главе с Джузеппе Конте принесло сегодня присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости"

Министры и премьер поклялись служить на благо Италии и подписали соответствующую клятву. С момента принятия присяги правительство считается действующим.

После нее правительство переместится во дворец Киджи, где проведет первое заседание, на котором, как ожидается, обсудит вопрос назначения еврокомиссаром от Италии бывшего премьер-министра Италии Паоло Джентилони.

Всего в состав нового Совета министров вошли 22 человека. Семь постов в нем получили женщины. Большую часть должностей (11) в нем получило "Движение", обладающее относительным большинством в парламенте.

Нынешнее правительство стало самым "молодым" за всю историю Итальянской республики – средний возраст его представителей составляет всего 47 лет.