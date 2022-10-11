Новая Зеландия ввела санкции против десятков бизнесменов и чиновников из РФ

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 госслужащих новых регионов РФ.

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 51 российского предпринимателя и 24 госслужащих новых регионов РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета New Zealand Herald.

По ее данным, среди бизнесменов в черном списке числится председатель совета директоров металлургической и горнодобывающей компании Evraz Александр Абрамов. Члены его семьи также подпали под санкции. Как следует из опубликованного на сайте МИД Новой Зеландии списка, санкции, которые вступят в силу в среду, также были введены в отношении председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, бывшего президента, члена совета директоров, председателя правления и совладельца ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова, гендиректора, председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, экс-председателя совета директоров корпорации АФК "Система" Владимира Евтушенкова, гендиректора компании "Интеррос", председателя правления компании "Норильский никель" Владимира Потанина, гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и других бизнесменов.

Кроме того, в список включены заместитель председателя правительства Херсонской области Владимир Беспалов, глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, вице-премьер правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев и ряд других чиновников из указанных регионов, а также Луганской Народной Республики.

Практически всем подпавшим под ограничения лицам будет запрещено посещать Новую Зеландию, их самолетам - входить в воздушное пространство страны, а судам - заходить в порты. Они не смогут воспользоваться услугами, их активы будут заморожены. При этом для Абрамова сделали исключения в том, что касается активов и услуг.

Отмечается, что власти ввели новые ограничения на экспорт и импорт предметов роскоши, таких как новозеландское вино, морепродукты, российская водка, икра, а также рестрикции в нефтегазовой сфере.