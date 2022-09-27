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Новая Зеландия ввела новые санкции против 19 россиян, в том числе Кадырова

Новая Зеландия ввела новые санкции против 19 россиян, в том числе Кадырова Новая Зеландия объявила о введении новых санкций в отношении 19 россиян, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 13:48
Новая Зеландия ввела новые санкции против 19 россиян, в том числе Кадырова

Новая Зеландия объявила о введении новых санкций в отношении 19 россиян, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном МИД страны.

"Украина ясно дала знать, что важнейшая мера, которую мы можем принять, чтобы ей помочь, - продолжение санкций", - приводятся слова главы ведомства Нанаии Махуты.

Помимо Кадырова, санкции введены в отношении ряда федеральных министров, непостоянных членов Совета безопасности, а также, по словам Махуты, родственников президента РФ Владимира Путина.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiya Putinin qohumları daxil olmaqla 19 Rusiya vətəndaşına sanksiya tətbiq edib
Версия на английском языке New Zealand introduces new sanctions against 19 Russians, including Kadyrov

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