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Норвегия и 17 стран ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов для Киева

Норвегия и 17 стран ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов для Киева 17 государств ЕС и Норвегия подписали проект совместных закупок боеприпасов для поставок на Украину и восстановления собственных запасов.
Другие страны
20 марта 2023 г. 19:53
Норвегия и 17 стран ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов для Киева

17 государств ЕС и Норвегия подписали проект совместных закупок боеприпасов для поставок в Украину и восстановления собственных запасов.

Как передает Report, об этом сообщило в распространенном заявлении Европейское оборонное агентство.

"18 стран подписали в понедельник проект по совместным закупкам артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм для Украины и восстановления собственных запасов, - говорится в документе. - Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, не входящая в ЕС Норвегия подписали документы".

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил о решении ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев, на реализацию этого плана будет выделено €2 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Norveç və Aİ-nin 17 ölkəsi Ukraynaya silah tədarükü ilə bağlı müqavilə imzalayıb

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