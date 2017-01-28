Нобелевские лауреаты выступили против миграционной политики Трампа

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Одиннадцать лауреатов Нобелевской премии и тысячи представителей научного сообщества поставили свои подписи под петицией против решения президента США Дональда Трампа приостановить принятие США беженцев из ряда стран, в том числе Сирии, а также ввести временные ограничения на въезд в США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Петиция против президентского указа начала циркулировать в интернете еще в четверг, за сутки до подписания Трампом указа, когда стала появляться информация о его ожидаемом содержании. К настоящему времени под ней подписались 11 лауреатов Нобелевской премии, число ее сторонников стремительно растет.

В числе подписавшихся под документом - лауреат Нобелевской премии по экономике 2012 года профессор Стэнфордского университета Элвин Рот, профессор Гарвардского университета Эрик Маскин, лауреат Нобелевской премии по экономике Юджин Фама, лауреат Нобелевской премии по медицине 2014 года норвежский ученый Эдвард Мозер, лауреат Нобелевской премии 1995 года биолог Эрик Вишаус и другие нобелевские лауреаты, члены Академии наук, ученые и студенты престижных вузов.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.