Николас Мадуро в рамках турне намерен посетить Россию, Беларусь и Турцию

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшие часы отправится с визитом в Россию, чтобы принять участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сам венесуэльский президент.

"Через несколько часов я вылетаю по приглашению, которое мне сделал президент Российской Федерации Владимир Путин. Я направляюсь на международный энергетический форум. Венесуэла имеет специальное приглашение на это мероприятие, которое будет проходить в Москве и в Санкт-Петербурге", - заявил Н. Мадуро.

По его словам, в рамках визита он "проведет очень важную рабочую встречу" с Путиным, на которой планируется обсудить сотрудничество "в финансовой, технологической и военной сферах между Россией и Венесуэлой".

"Я также собираюсь посетить президента Беларуси Александра Лукашенко. Мы реактивируем смешанную комиссию, поднимая темы сотрудничества в области жилищного строительства, промышленного развития и торговли с Беларусью", - сообщил президент Венесуэлы.

Он также отметил, что в рамках турне посетит Турцию, где будет председательствовать на межправительственной смешанной комиссии, работа которой "позволит укрепить двустороннее сотрудничество в финансовой, энергетической, агропромышленной и в военной областях".