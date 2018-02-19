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    Нидерланды выступили против увеличения взносов в ЕС после Brexit

    Гаага считает, что уменьшение ЕС после выхода Великобритании (Brexit) должно означать и сокращение его бюджета© Getty

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Нидерланды решительно отвергли требование Еврокомиссии об увеличении бюджета Европейского союза, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

    Гаага считает, что уменьшение ЕС после выхода Великобритании (Brexit) должно означать и сокращение его бюджета.

    "Нидерланды не могут согласиться на повышение своего брутто-взноса в бюджет ЕС. Менее крупный Евросоюз означает и менее крупный бюджет ЕС, поэтому долгосрочное финансовое планирование должно быть соответствующим образом скорректировано", - говорится в программном документе правительства Нидерландов по вопросам финансирования ЕС.

    Главы государств и правительств стран Евросоюза впервые обсудят финансирование на период после Brexit в ходе неформального саммита в Брюсселе 23 февраля. В ожидании этой встречи канцлер Германии Ангела Меркель сегодня вечером примет в Берлине премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

    Еврокомиссия призвала к увеличению бюджета ЕС с 2021 года на фоне появления новых совместных обязанностей, таких как защита внешних границ ЕС и борьба с терроризмом.

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