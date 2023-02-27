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Нидерланды выдвинули свою кандидатуру на членство в СПЧ ООН

Нидерланды выдвинули свою кандидатуру на членство в СПЧ ООН Нидерланды претендуют на членство в Совете ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы.
Другие страны
27 февраля 2023 г. 15:51
Нидерланды выдвинули свою кандидатуру на членство в СПЧ ООН

Нидерланды претендуют на членство в Совете ООН по правам человека (СПЧ) на 2024-2026 годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, выступая на 52-й сессии СПЧ ООН.

По его словам, СПЧ имеет огромное значение для защиты прав человека и предназначен не только для диалога и дискуссий, но и для действий. "И мы с гордостью объявляем, что выдвигаем свою кандидатуру на членство в СПЧ ООН на период с 2024 по 2026 год", - сказал министр в своем видеообращении к участникам встречи.

"Мы знаем, что членство в совете не является формальностью и требует больших усилий, - добавил Хукстра. - Нужно проявлять характер, нужно говорить о нарушениях прав человека. Ничего не изменится, если мы не будем защищать то, во что верим". "Нужно также критически смотреть на ситуацию в своей стране, - подчеркнул глава МИД Нидерландов. - Ни одна страна не идеальна".

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Версия на азербайджанском языке Niderland UNHRC üzvlüyünə namizədliyini irəli sürüb
Версия на английском языке Netherlands puts forward its candidacy for UNHRC membership

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