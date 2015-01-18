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    Нидерланды отозвали посла в Джакарте после казни голландца в Индонезии

    Власти Индонезии привели в исполнение смертный приговор в отношении шести человек, виновных в контрабанде наркотиков

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Нидерланды отозвали своего посла в Джакарте в знак протеста против казни в Индонезии голландского подданного.

    Ранее сообщалось, что в субботу власти Индонезии привели в исполнение смертный приговор в отношении шести человек, виновных в контрабанде наркотиков. Среди казненных были граждане Индонезии, Малави, Нигерии, Вьетнама, Бразилии и Нидерландов.

    "Это жестокое и бесчеловечное наказание, представляющее собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности", - приводит Франс Пресс слова министра иностранных дел Нидерландов Берта Кендерса.

    Ранее своего посла в Джакарте отозвала Бразилия. Президент Бразилии Дилма Руссефф заявила, что "опечалена и возмущена" случившимся, а также подчеркнула, что казнь гражданина Бразилии "затронула отношения между двумя странами", напоминает Report со ссылкой на РИА Новости.

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