Нетаньяху заявил о захвате стратегических активов ХАМАС

Израиль захватил "стратегические активы" радикального палестинского движения ХАМАС в ходе военной операции в секторе Газа и намерен использовать их во время переговоров.

Израиль захватил "стратегические активы" радикального палестинского движения ХАМАС в ходе военной операции в секторе Газа и намерен использовать их во время переговоров.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями израильских заложников, удерживаемых радикалами.

"Мы захватили стратегические активы ХАМАС. Это еще один ключ к освобождению наших сыновей и дочерей. Мы контролируем север сектора и Хан-Юнис, рассекли сектор и готовимся к входу в Рафах. Чтобы вернуть всех заложников, а не только часть, нужно с умом использовать эти активы в переговорах, которые я сам веду ежедневно", - заявил родным заложников Нетаньяху, чьи слова распространила канцелярия главы правительства. При этом он не пояснил, о каких активах ХАМАС идет речь.

"На сегодняшний день мы вернули 123 похищенных, и я обязан вернуть их всех оставшихся до одного. Я никого не оставлю. Лично занимаюсь этим денно и нощно. Только продолжение мощного военного давления на ХАМАС, которое мы оказывали и будем оказывать, вернуло часть наших похищенных и вернет всех остальных", - сказал также израильский премьер.