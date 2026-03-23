Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 23:07
    Нетаньяху: Трамп заверил, что есть возможность для заключения сделки с Ираном в наших интересах

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом заявляет The Times of Israel со ссылкой на заявление Нетаньяху.

    По его словам, американский лидер сообщил ему о новой возможности заключить сделку с Ираном по завершению войны, которая будет в их интересах (США и Израиля - ред.).

    "Трамп считает, что есть шанс использовать огромные достижения Армии обороны Израиля и вооруженных сил США для достижения целей войны путем заключения соглашения, которое защитит наши жизненно важные интересы", - отметил он.

    В то же время, подчеркивает Нетаньяху, Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране и Ливане, защищая интересы государства.

    "Мы разрушаем ракетную и ядерную программы и продолжаем наносить мощные удары по "Хезболлах". Всего несколько дней назад мы ликвидировали еще двух ученых-ядерщиков, и мы по-прежнему держим руку на пульсе", - подчеркнул израильский премьер.

    Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о прекращении боевых действий. По его словам, переговоры сторон продолжатся в течение недели.

    Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Netanyahu: Tramp İranla maraqlarımıza uyğun razılaşma üçün imkanın olduğuna əminlik ifadə edib
    Последние новости

    23:30

    СМИ: ВС Ирана заявили о полном контроле над Ормузским проливом

    В регионе
    23:17

    Густаво Петро: При крушении самолета в Колумбии один человек погиб, 77 спасены - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    23:13

    ВСУ получат новые дроны-перехватчики для противодействия беспилотникам

    Другие страны
    23:07

    Нетаньяху: Трамп заверил, что есть возможность для заключения сделки с Ираном в наших интересах

    Другие страны
    22:48

    FT: Пакистан обеспечивал секретный канал связи Ирана и США

    Другие страны
    22:39

    СМИ: Тегеран и Вашингтон обменивались сообщениями через Египет и Турцию

    Другие страны
    22:25

    Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили условия для переговоров с Ираном

    Другие страны
    22:23

    КСИР заявил, что впервые применил ракету "Зульфикар" при ударах по базам США

    В регионе
    22:12

    В ЕС прокомментировали приостановку США ударов по энергосистеме Ирана

    Другие страны
    Лента новостей