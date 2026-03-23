Нетаньяху: Трамп заверил, что есть возможность для заключения сделки с Ираном в наших интересах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом заявляет The Times of Israel со ссылкой на заявление Нетаньяху.

По его словам, американский лидер сообщил ему о новой возможности заключить сделку с Ираном по завершению войны, которая будет в их интересах (США и Израиля - ред.).

"Трамп считает, что есть шанс использовать огромные достижения Армии обороны Израиля и вооруженных сил США для достижения целей войны путем заключения соглашения, которое защитит наши жизненно важные интересы", - отметил он.

В то же время, подчеркивает Нетаньяху, Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране и Ливане, защищая интересы государства.

"Мы разрушаем ракетную и ядерную программы и продолжаем наносить мощные удары по "Хезболлах". Всего несколько дней назад мы ликвидировали еще двух ученых-ядерщиков, и мы по-прежнему держим руку на пульсе", - подчеркнул израильский премьер.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры" о прекращении боевых действий. По его словам, переговоры сторон продолжатся в течение недели.