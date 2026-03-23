İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Netanyahu: Tramp İranla maraqlarımıza uyğun razılaşma üçün imkanın olduğuna əminlik ifadə edib

    Digər ölkələr
    • 23 mart, 2026
    • 23:29
    Netanyahu: Tramp İranla maraqlarımıza uyğun razılaşma üçün imkanın olduğuna əminlik ifadə edib

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" Netanyahunun bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, Amerika lideri ona müharibənin başa çatdırılması ilə bağlı İranla onların (ABŞ və İsrailin – red.) maraqlarına uyğun olan yeni sövdələşmə bağlamaq imkanının yarandığını bildirib.

    "Tramp hesab edir ki, İsrail Müdafiə Qüvvələrinin və ABŞ Silahlı Qüvvələrinin böyük nailiyyətlərindən istifadə edərək vacib maraqlarımızı qoruyacaq bir saziş bağlamaqla müharibənin məqsədlərinə nail olmaq şansı var", - deyə o qeyd edib.

    Eyni zamanda, Netanyahu vurğulayıb ki, İsrail dövlətin maraqlarını qoruyaraq İran və Livandakı hədəflərə zərbələr endirməyə davam edir.

    "Biz raket və nüvə proqramlarını məhv edirik və "Hizbullah"a güclü zərbələr endirməkdə davam edirik. Cəmi bir neçə gün əvvəl daha iki nüvə alimini zərərsizləşdirdik və biz hələ də "nəbzimizi nəzarətdə saxlayırıq", - İsrailin Baş naziri vurğulayıb.

    Daha əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp cari danışıqlar çərçivəsində Vaşinqtonla Tehran arasında razılaşmalar əldə olunacağı təqdirdə, Hörmüz boğazının dərhal açılacağına əminliyini ifadə etmişdi. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton Tehranla Yaxın Şərqdəki münaqişənin "tam nizamlanması" barədə "çox yaxşı" danışıqlar aparıb. Öz növbəsində, İran iddia edir ki, ABŞ ilə birbaşa təmas olmayıb.

    Donald Tramp Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu
    Нетаньяху: Трамп заверил, что есть возможность для заключения сделки с Ираном в наших интересах

    Son xəbərlər

    00:38

    Britaniyada yanacaq satışı məhdudlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    00:16

    Zelenski: Rusiya Ukraynaya qarşı genişmiqyaslı hücuma hazırlaşa bilər

    Digər ölkələr
    23:53

    KİV: İran ordusu Hörmüz boğazında nəzarəti tam ələ keçirdiyini bəyan edib

    Region
    23:41

    Ukrayna PUA əleyhinə yeni dronlar alacaq

    Digər ölkələr
    23:34

    Qustavo Petro: Kolumbiyadakı təyyarə qəzasında bir nəfər ölüb, 77 nəfər xilas edilib - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    23:29

    Netanyahu: Tramp İranla maraqlarımıza uyğun razılaşma üçün imkanın olduğuna əminlik ifadə edib

    Digər ölkələr
    23:07

    FT: Pakistan İranla ABŞ arasında məxfi əlaqə kanalı təmin edib

    Digər ölkələr
    22:55

    KİV: Tehranla Vaşinqton arasında Misir və Türkiyə vasitəsilə mesaj mübadiləsi olub

    Digər ölkələr
    22:48

    SEPAH ABŞ bazalarına ilk dəfə "Zülfüqar" raketi ilə zərbələr endirildiyini bildirib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti