Нетаньяху призвал страны мира присоединиться к операции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировых лидеров присоединиться к израильско-американской операции против Ирана.

Как передает Report, об этом он заявил во время визита в город Арад.

"Какие вам еще нужны доказательства, что их нужно остановить?" - заявил он.

По его словам, Израиль и США уже действуют совместно, и "пришло время, чтобы лидеры остальных стран присоединились".