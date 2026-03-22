Нетаньяху призвал страны мира присоединиться к операции против Ирана
Другие страны
- 22 марта, 2026
- 16:12
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировых лидеров присоединиться к израильско-американской операции против Ирана.
Как передает Report, об этом он заявил во время визита в город Арад.
"Какие вам еще нужны доказательства, что их нужно остановить?" - заявил он.
По его словам, Израиль и США уже действуют совместно, и "пришло время, чтобы лидеры остальных стран присоединились".
16:16
Фото
При обрушении двух зданий в Стамбуле пострадали 7 человек — ОБНОВЛЕНО-2В регионе
16:12
Нетаньяху призвал страны мира присоединиться к операции против ИранаДругие страны
15:59
ПВО ОАЭ перехватила 4 ракеты и 25 беспилотников, запущенных из ИранаДругие страны
15:35
Мохаммад Багер Галибаф пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре регионаВ регионе
15:13
Александр Стубб заявил о снижении роли США как "гегемона добра"Другие страны
14:50
При крушении вертолета в Катаре погибли семь человек, включая военного Турции - ОБНОВЛЕНО - 3Другие страны
14:38
Анна Бьерде призвала страны продолжать реформы на фоне глобальной нестабильностиФинансы
14:00
В турнире "FIFA Series - 2026" в Азербайджане изменены формат и календарьФутбол
13:43