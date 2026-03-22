    • 22 mart, 2026
    • 17:20
    Netanyahu digər ölkələri də İrana qarşı əməliyyata qoşulmağa çağırıb

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu dünya liderlərini İsrail ilə ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatına qoşulmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu Arad şəhərinə səfərində bildirib.

    "Onları dayandırmaq lazım olduğuna dair sizə daha hansı sübutlar lazımdır?" - Netanyahu deyib.

    Onun sözlərinə görə, İsrail və ABŞ artıq birgə fəaliyyət göstərir və digər ölkələrin də onlara qoşulmaq vaxtı çatıb.

    Нетаньяху призвал страны мира присоединиться к операции против Ирана
    Netanyahu urges world leaders to join operation against Iran

