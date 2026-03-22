Netanyahu digər ölkələri də İrana qarşı əməliyyata qoşulmağa çağırıb
Digər ölkələr
- 22 mart, 2026
- 17:20
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu dünya liderlərini İsrail ilə ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatına qoşulmağa çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu Arad şəhərinə səfərində bildirib.
"Onları dayandırmaq lazım olduğuna dair sizə daha hansı sübutlar lazımdır?" - Netanyahu deyib.
Onun sözlərinə görə, İsrail və ABŞ artıq birgə fəaliyyət göstərir və digər ölkələrin də onlara qoşulmaq vaxtı çatıb.
