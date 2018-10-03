Нетаньяху поблагодарил США за поддержку права Израиля на самооборону

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку права Израиля на самооборону.

Как передает Report, об этом Нетаньяху написал у себя в Facebook.

«Я благодарю американскую администрацию и конгресс за их приверженность Израилю и за пакет американской финансовой помощи на ближайшее десятилетие», — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что поддержка США права Израиля на самооборону является «одним из столпов прочных отношений между двумя странами».