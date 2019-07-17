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Немка напечатала на принтере 15 тысяч евро, чтобы купить машину

Немка напечатала на принтере 15 тысяч евро, чтобы купить машину

Немецкая полиция задержала 20-летнюю девушку, пытавшуюся заплатить 15 тысяч евро за автомобиль купюрами, которые она распечатала на принтере у себя дома.

Как сообщает Report со ссылкой на Deutche Welle, жительница городка Пирмазенс  просто распечатала купюры 50 и 100 евро на листах обычной офисной бумаги, а потом отправилась с ними в автосалон.

Там ее и задержали при попытке расплатиться фальшивыми купюрами. Больше всего полицейских поразило качество подделок, которые, по их словам, "даже не очень-то и похожи на настоящие купюры".

Против незадачливой фальшивомонетчицы возбуждено уголовное дело.

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