​Немецкие железнодорожники объявили семидневную забастовку

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Немецкие железнодорожники намерены провести очередную, на этот раз более продолжительную забастовку.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, профсоюз немецких машинистов GDL 3 мая, призвал прекратить работу по обслуживанию грузовых и пассажирских перевозок на семь и шесть дней соответственно.

Грузовое сообщение будет остановлено 4 мая в 15:00 по местному времени, пассажирское - 5 мая в 02:00. Забастовку планируется завершить 10 мая в 09:00.

Стачка должна стать самой длинной из всех проведенных GDL ранее.

После переговоров, которые прошли 29 апреля, концерн Deutsche Bahn предложил профсоюзу постепенное увеличение зарплаты на 4,7 процента с июля, а также единовременные выплаты в размере 1000 евро. Однако профсоюз выдвигает и другие требования, касающиеся заключения новых трудовых договоров не только с машининстами, но и с другими сотрудниками DB, в частности, с проводниками.