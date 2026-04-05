Нефтехимический завод в ОАЭ приостановил работу из-за пожара
Другие страны
- 05 апреля, 2026
- 11:06
Нефтехимический завод Borouge в Абу-Даби временно приостановил работу из-за нескольких пожаров, возникших при падении обломков перехваченных воздушных целей.
Как передает Report, об этом сообщили власти столицы ОАЭ.
"Компетентные органы эмирата Абу-Даби ликвидируют несколько возгораний, вспыхнувших на нефтехимическом заводе Borouge в результате падения осколков перехваченных системами ПВО целей", - следует из заявления.
Согласно информации, на данный момент пострадавших нет, на предприятии проводится оценка ущерба.
