BƏƏ-də neft-kimya zavodu yanğın səbəbindən fəaliyyətini dayandırıb
Digər ölkələr
- 05 aprel, 2026
- 12:02
Əbu-Dabidəki "Borouge" neft-kimya zavodu, vurulan hava hədəflərindən düşən qalıqlar nəticəsində baş verən bir neçə yanğın səbəbindən fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ paytaxtının hakimiyyət orqanları məlumat verib.
"Əbu-Dabinin müvafiq hakimiyyət orqanları hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən ələ keçirilən hədəflərdən dağıntıların düşməsi nəticəsində "Borouge" neft-kimya zavodunda baş verən bir neçə yanğını söndürür", - deyə açıqlamada bildirilib.
Məlumata görə, hazırda itki yoxdur və obyektdə dəyən ziyanın qiymətləndirilməsi aparılır.
