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    ​Небольшой самолет в Боготе упал на пекарню и три дома

    Еще семь человек госпитализированы с ожогами

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Пилот и три пассажира погибли на борту небольшого самолета, упавшего на пекарню и три жилых дома в колумбийской Боготе.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил глава полиции города.

    По данным пожарного департамента, в результате крушения самолета и пожара погиб один из находившихся в пекарне людей. Еще семь человек госпитализированы с ожогами, двое из них в критическом состоянии.

    В управлении гражданской авиации добавили, что воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета из аэропорта Эльдорадо.

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