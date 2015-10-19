​Небольшой самолет в Боготе упал на пекарню и три дома

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Пилот и три пассажира погибли на борту небольшого самолета, упавшего на пекарню и три жилых дома в колумбийской Боготе.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщил глава полиции города.

По данным пожарного департамента, в результате крушения самолета и пожара погиб один из находившихся в пекарне людей. Еще семь человек госпитализированы с ожогами, двое из них в критическом состоянии.

В управлении гражданской авиации добавили, что воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета из аэропорта Эльдорадо.