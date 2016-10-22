Не менее 80 человек погибли в результате атаки ИГ на иракский Киркук

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Не менее 80 человек погибли, 170 пострадали в результате проведенного боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) наступления на иракский Киркук.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на силы безопасности.

Агентство отмечает, что большинство жертв являлись сотрудниками сил безопасности. По словам бригадного генерала Хаттаба Омара, боевики провели волну атак на город, в центре которого происходили столкновения террористами и силовиками на протяжении суток.

В субботу бои продолжились уже других частях города.

Ранее сообщалось о 46 человек погибших.