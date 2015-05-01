Не менее 19 человек погибли в боях на севере Мали

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 19 человек погибли на севере Мали в ходе боев между военными и повстанцами-туарегами.

Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, на этот раз столкновения, участившиеся в последние дни, произошли неподалеку от города Лере, расположенного к юго-востоку от Тимбукту. Как сообщается, бои идут также у города Гао.

Как уточнили в министерстве обороны Мали, среди погибших - девять военных и десять повстанцев.

Новые бои могут поставить под вопрос заключение перемирия, намеченное на 15 мая, предупредили в ООН.