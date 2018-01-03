Названы самые безопасные авиакомпании мира

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Специалисты немецкой исследовательской компании Jacdec представили рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира Airline Safety Ranking 2018.

Как передает Report, список из 20 перевозчиков опубликовали немецкие СМИ. На сайте Jacdec полный рейтинг из 60 авиакомпаний появится 23 января.

Самой безопасной авиакомпанией 2017 года признана Emirates из ОАЭ. Второе место досталось норвежскому лоукостеру Norwegian Air Shuttle, а замыкает тройку лидеров британская Virgin Atlantic Airways.

Далее в списке следуют голландская KLM, британский лоукостер EasyJet, финская Finnair, Etihad Airways из ОАЭ, американская Spirit Airlines, австралийская Jetstar Airways, а замыкает десятку арабская Air Arabia.

Во второй десятке расположились испанская Vueling Airlines, лидер прошлого года Cathay Pacific Airways (Гонконг), израильская EL AL, Singapore Airlines, тайваньская EVA Air, лоукостер Eurowings, jetBlue Airways (США), Capital Airlines (Китай), Oman Air и Air Canada.