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Названа страна, куда Байден возможно нанесет первый иностранный визит

Названа страна, куда Байден возможно нанесет первый иностранный визит Избранный президент США Джо Байден может нанести первый или второй зарубежный визит после своей инаугурации в Британию.
Другие страны
17 января 2021 г. 17:22
Названа страна, куда Байден возможно нанесет первый иностранный визит
Джо Байден

Избранный президент США Джо Байден может нанести первый или второй зарубежный визит после своей инаугурации в Британию.

Как передает Report, об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на членов окружения политика.

Эта поездка вероятнее всего будет приурочена к саммиту G7, который должен пройти в Британии. Кроме того, в страну Байден намерен приехать и осенью в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

По данным газеты, Байден, который ранее негативно высказывался в отношении Brexit, намерен забыть о разногласиях с британскими властями и укреплять двустороннее сотрудничество.

При этом источники газеты подчеркивают, что демократ не будет совершать зарубежные поездки до лета из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В этот период он намерен сосредоточить внимание на внутренней политике страны.

Однако собеседники добавили, что исключением может стать поездка в Канаду.

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