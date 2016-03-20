Назарбаев заявил о возможности изменения конституции Казахстана

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопросы журналистов на избирательном участке, не исключил возможности изменения конституции Казахстана, передает Газета.Ru со ссылкой на Tengrinews.kz.

«Изменения должны быть. Президентская система власти в Казахстане существует. Речь может идти по распределению власти между ветвями - президентом, парламентом и правительством. Мы в этом направлении думаем», — заявил глава государства.

Он отметил, что изменения будут проводиться исходя из обстановки «в экономике, мире, внутри страны».

20 марта в Казахстане начались парламентские выборы.