Наваф Салам: Ливан подаст жалобу в СБ ООН из-за ударов со стороны Израиля

Правительство Ливана подаст жалобу в Совет Безопасности ООН из-за продолжающихся ударов со стороны Израиля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Ливана Наваф Салам.

"Мы приняли решение немедленно направить жалобу в Совбез ООН против Израиля за нападения на Ливан и потребовать вмешательства международного сообщества", - сказал он.

Салам отметил, что в Бейруте и ее окрестностях усилены меры по поддержанию стабильности, напомнив о вчерашних израильских ударах, в результате которых погибли свыше 200 человек.

Он также отметил, что обратился к пакистанской стороне с просьбой подтвердить включение Ливана в соглашение о прекращении огня между Ираном и США.

"Позвонил премьеру Пакистана Шахбазу Шарифу, высоко оценив усилия Исламабада по обеспечению перемирия и попросив его подтвердить, что прекращение огня распространяется и на Ливан, чтобы предотвратить повторение израильских атак, свидетелями которых мы стали вчера", - отметил Салам.

Отметим, что в ходе вчерашних ударов в Ливане также ранения получили 1 165 человек.