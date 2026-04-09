    Наваф Салам: Ливан подаст жалобу в СБ ООН из-за ударов со стороны Израиля

    • 09 апреля, 2026
    • 17:29
    Наваф Салам: Ливан подаст жалобу в СБ ООН из-за ударов со стороны Израиля

    Правительство Ливана подаст жалобу в Совет Безопасности ООН из-за продолжающихся ударов со стороны Израиля.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Ливана Наваф Салам.

    "Мы приняли решение немедленно направить жалобу в Совбез ООН против Израиля за нападения на Ливан и потребовать вмешательства международного сообщества", - сказал он.

    Салам отметил, что в Бейруте и ее окрестностях усилены меры по поддержанию стабильности, напомнив о вчерашних израильских ударах, в результате которых погибли свыше 200 человек.

    Он также отметил, что обратился к пакистанской стороне с просьбой подтвердить включение Ливана в соглашение о прекращении огня между Ираном и США.

    "Позвонил премьеру Пакистана Шахбазу Шарифу, высоко оценив усилия Исламабада по обеспечению перемирия и попросив его подтвердить, что прекращение огня распространяется и на Ливан, чтобы предотвратить повторение израильских атак, свидетелями которых мы стали вчера", - отметил Салам.

    Отметим, что в ходе вчерашних ударов в Ливане также ранения получили 1 165 человек.

    Nəvaf Salam: Livan İsrailin hücumuna görə BMT TŞ-yə şikayət edəcək

    17:54
    Фото

    Замминистра культуры и информации Казахстана ознакомился с деятельностью Report

    Медиа
    17:49

    СМИ: Переговоры Ирана и США могут состояться 11 апреля

    Другие страны
    17:45

    Гафарова: Встречи парламентариев Азербайджана, Турции, Северного Кипра служат укреплению солидарности

    Внешняя политика
    17:38

    Выборы в Венгрии как тест на демократию: останется ли в Европе место для политического плюрализма

    Аналитика
    17:37

    Населенные пункты Ходжавендского района обеспечены телекоммуникационными услугами

    ИКТ
    17:35

    Андрей Бойич: Сотрудничество с Азербайджаном в энергетике важно для Сербии

    Внешняя политика
    17:29
    Фото

    Азербайджан обсудил с Беларусью расширение туристического обмена

    Туризм
    17:29

    Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана

    Внутренняя политика
    17:29

    Наваф Салам: Ливан подаст жалобу в СБ ООН из-за ударов со стороны Израиля

    Другие страны
    Лента новостей