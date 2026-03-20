    НАТО временно выводит свой контингент из Ирака

    НАТО временно выводит свой контингент из Ирака

    НАТО временно выводит свой контингент из Ирака на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на агентство AFP, об этом сообщили два представителя иракских силовых структур.

    "Никаких разногласий с иракским правительством нет. Это временный вывод войск. Они обеспокоены сложившейся ситуацией", - сообщил представитель.

    Другой источник отметил, что миссия НАТО полностью покинула Ирак, за исключением небольшого числа военнослужащих.

    В свою очередь представитель НАТО заявил, что альянс "корректирует" свою миссию в Ираке.

    Штаб-квартира миссии расположена на военной базе в "зеленой зоне" Багдада, рядом с посольством США, которое с начала войны неоднократно подвергалось обстрелам.

    Миссия НАТО в Ираке Эскалация на Ближнем Востоке Североатлантический альянс (НАТО) Операция США и Израиля против Ирана
    NATO öz kontingentini İraqdan müvəqqəti çıxarır
