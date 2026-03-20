    NATO öz kontingentini İraqdan müvəqqəti çıxarır

    Digər ölkələr
    • 20 mart, 2026
    • 17:56
    NATO öz kontingentini İraqdan müvəqqəti çıxarır

    NATO Yaxın Şərqdə vəziyyətin gərginləşməsi fonunda öz kontingentini İraqdan müvəqqəti çıxarır.

    "Report"un AFP agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə İraqın güc strukturlarının iki nümayəndəsi bildirib.

    "İraq hökuməti ilə heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Bu, qoşunların müvəqqəti çıxarılmasıdır. Onlar yaranmış vəziyyətdən narahatdırlar", - nümayəndələrdən biri qeyd edib.

    Digər mənbə qeyd edib ki, NATO missiyası az sayda hərbçi istisna olmaqla İraqı tamamilə tərk edib.

    Öz növbəsində, NATO nümayəndəsi isə bəyan edib ki, alyans İraqdakı missiyasına "dəyişiklik"lər edir.

    Missiyanın qərargahı Bağdadın "yaşıl zona"sındakı hərbi bazada, müharibənin başlanğıcından bəri dəfələrlə atəşə tutulan ABŞ səfirliyinin yaxınlığında yerləşir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.

    Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    18:31

    Əraqçi: İranlılar dialoq apararkən hücum etmirlər

    Region
    18:21

    Tramp: ABŞ olmadan NATO "kağız pələng"dir

    Digər ölkələr
    18:12

    Volodimir Zelenski: ABŞ, Ukrayna və Rusiya atəşkəsə nəzarətin prinsiplərini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    18:09

    Çak Norris vəfat edib

    Şou-biznes
    17:58
    Foto

    Bakıda qəza nəticəsində avtomobil yanıb

    Hadisə
    17:56

    NATO öz kontingentini İraqdan müvəqqəti çıxarır

    Digər ölkələr
    17:50

    Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

    Hadisə
    17:42

    İsveçrə İranla müharibəyə görə ABŞ-yə silah ixracını bloklayır

    Digər ölkələr
    17:42

    Ernesto Valverde mövsümün sonunda "Atletik"in baş məşqçisi vəzifəsini tərk edəcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti