DÇ-2026: Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsinin 4 final oyunu keçiriləcək
- 31 mart, 2026
- 09:21
Futbol üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə pley-off mərhələsində 4 final qarşılşaması baş tutacaq.
"Report"un məlumatına görə, İtaliya səfərdə Bosniya və Herseqovinanın qonağı olacaq.
İsveç evdə Polşa, Çexiya isə Danimarka ilə üz-üzə gələcək. Türkiyə isə səfərdə Kosovo ilə görüşəcək.
DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə pley-off oyunları
Final
31 mart
22:45. Bosniya Herseqovina - İtaliya
22:45. İsveç - Polşa
22:45. Kosovo - Türkiyə
22:45. Çexiya - Danimarka
Qeyd edək ki, bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq. Meydan sahibləri - ABŞ, Kanada, Meksika ilə yanaşı, Kurasao, Panama, Haiti, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fildişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Norveç, Portuqaliya, Niderland, Almaniya, İsveçrə, Şotlandiya, İspaniya, Avstriya və Belçika DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququ qazanıb.