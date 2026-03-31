İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.03.2026)

    Maliyyə
    • 31 mart, 2026
    • 08:55
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    107,37

    - 5,20

    46,52

    Neft WTI (dollar/barel)

    103,01

    3,37

    45,59

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 589,50

    65,20

    248,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    45 216,14

    49,50

    - 2 847,15

    S&P 500

    6 343,72

    - 25,13

    - 501,78

    Nasdaq

    20 794,64

    - 153,72

    - 2 447,35

    Nikkei

    51 184,19

    - 2 188,88

    844,71

    Dax

    22 562,88

    262,13

    - 1 927,53

    FTSE 100

    10 127,96

    160,61

    196,58

    CAC 40 INDEX

    7 772,45

    70,50

    - 377,05

    Shanghai Composite

    3 924,29

    8,97

    - 44,55

    Bist 100

    12 626,35

    - 71,84

    1 364,83

    RTS

    1 085,27

    2,28

    - 28,86

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1470

    - 0,0039

    - 0,0275

    USD/GBP

    1,3198

    - 0,0061

    - 0,0275

    JPY/USD

    159,6600

    - 0,6500

    3,2100

    RUB/USD

    81,3216

    - 0,1779

    2,5716

    TRY/USD

    44,4765

    0,0231

    1,5203

    CNY/USD

    6,9101

    - 0,0012

    - 0,0789
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (31.03.2026)

