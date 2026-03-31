Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.03.2026)
Maliyyə
- 31 mart, 2026
- 08:55
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
107,37
|
- 5,20
|
46,52
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
103,01
|
3,37
|
45,59
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 589,50
|
65,20
|
248,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45 216,14
|
49,50
|
- 2 847,15
|
S&P 500
|
6 343,72
|
- 25,13
|
- 501,78
|
Nasdaq
|
20 794,64
|
- 153,72
|
- 2 447,35
|
Nikkei
|
51 184,19
|
- 2 188,88
|
844,71
|
Dax
|
22 562,88
|
262,13
|
- 1 927,53
|
FTSE 100
|
10 127,96
|
160,61
|
196,58
|
CAC 40 INDEX
|
7 772,45
|
70,50
|
- 377,05
|
Shanghai Composite
|
3 924,29
|
8,97
|
- 44,55
|
Bist 100
|
12 626,35
|
- 71,84
|
1 364,83
|
RTS
|
1 085,27
|
2,28
|
- 28,86
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1470
|
- 0,0039
|
- 0,0275
|
USD/GBP
|
1,3198
|
- 0,0061
|
- 0,0275
|
JPY/USD
|
159,6600
|
- 0,6500
|
3,2100
|
RUB/USD
|
81,3216
|
- 0,1779
|
2,5716
|
TRY/USD
|
44,4765
|
0,0231
|
1,5203
|
CNY/USD
|
6,9101
|
- 0,0012
|
- 0,0789
